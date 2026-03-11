Gratteri contro il Foglio | Faremo i conti dopo il referendum

Il procuratore generale ha commentato la questione legata al voto di Sal Da Vinci al referendum, smentendo la sua posizione e precisando che si faranno i conti dopo l’esito della consultazione. La notizia è stata diffusa in risposta a dichiarazioni precedenti, e si è chiarito che l'interessato non ha espresso un’opinione ufficiale sulla consultazione. La discussione si concentra ora sulle future decisioni da prendere.

"Abbiamo chiamato Gratteri per capire perché ha detto che Sal Da Vinci voterà 'no' al referendum (falso). Ci ha detto: 'scherzavo'. E ha aggiunto: 'Se dovete speculare fate pure. Tanto dopo il referendum con voi del Foglio faremo i conti, tireremo su una rete'". È quanto rivela su X il direttore. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

"Abbiamo chiamato Gratteri per capire perché ha detto che Sal Da Vinci voterà 'no' al referendum (falso).

