Gratteri condannato pure della Federazione della Stampa | Inaccettabili le frasi intimidatorie contro i giornalisti del Foglio

Il Procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, ha rilasciato un’intervista a Il Foglio in cui ha pronunciato la frase: “Con voi faremo i conti dopo”. La Federazione della Stampa ha condannato questa affermazione, definendola inaccettabile e intimidatoria nei confronti dei giornalisti del quotidiano. La frase ha suscitato reazioni di sconcerto e perplessità nel mondo politico.

L’intervista del Procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri a Il Foglio e la frase, “Con voi faremo i conti dopo”, ha destato sconcerto e perplessità nel mondo politico. Il quotidiano diretto da Claudio Cerasa ha chiesto l’intervento di Fnsi e ordine dei giornalisti. E la Federazione della stampa è intervenuta duramente contro il magistrato. L’intervento della Fnsi: “Parole di intimidazione”. “Le parole del Procuratore di Napoli Nicola Gratteri non fanno onore alla sua storia, alla storia di chi ha pagato e paga in prima persona la lotta contro ogni forma di illegalità e minacce. Quindi, Gratteri smentisca o si scusi per le sue parole rivolte al Foglio”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

