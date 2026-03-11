Grasso | Valuto l’autosospensione per l’inchiesta sanità
La deputata Bernadette Grasso, vicepresidente della Commissione Antimafia all’Ars, ha dichiarato di considerare l’autosospensione dalla sua carica in seguito alle indagini sulla sanità che coinvolgono il Policlinico e l’ASP di Messina. La politica ha annunciato questa possibilità mentre si attendono sviluppi ufficiali delle indagini. La decisione resterà in sospeso fino a ulteriori comunicazioni ufficiali.
La deputata Bernadette Grasso, vicepresidente della Commissione Antimafia all’Ars, valuta l’autosospensione dalla carica in seguito alle indagini sulla sanità che hanno coinvolto il Policlinico e l’ASP di Messina. La politica di Forza Italia nega ogni rapporto con l’imprenditore Carmelo Vetro e minaccia azioni legali contro le insinuazioni apparse nella stampa. Le inchieste della Procura di Palermo hanno portato alla sospensione del direttore generale Salvatore Iacolino e all’arresto di Vetro, già condannato per la cosca di Favara. Grasso afferma di non conoscere fisicamente l’imprenditore e chiede che si evitino le speculazioni gratuite mentre collabora con la giustizia. 🔗 Leggi su Ameve.eu
