Martedì Grasso | origini significato e perché si chiama così insieme al Giovedì Grasso

Martedì Grasso prende il nome dalla tradizione di festeggiare con grandi festeggiamenti prima dell’inizio della Quaresima. Questa giornata segna l’ultimo giorno di allegria e di cene ricche prima del digiuno. Le origini risalgono a secoli fa, quando si usava consumare abbondanti pasti e dolci per salutare il periodo di austerità che seguiva. In molte città italiane, le strade si riempiono di maschere, coriandoli e sfilate colorate, creando un’atmosfera di festa che coinvolge grandi e bambini. Martedì Grasso si chiama così perché si tiene proprio nel giorno che precede il Merco
Tra maschere, eccessi e antiche tradizioni, il Martedì Grasso chiude il Carnevale celebrando l’abbondanza prima della Quaresima Il Martedì Grasso è uno dei giorni più attesi del Carnevale: coriandoli, maschere, dolci tradizionali e feste che sembrano non finire mai. Ma dietro l’atmosfera leggera e colorata si nasconde una storia antica, fatta di riti, simboli e tradizioni profonde.Perché si chiama “grasso”? Qual è il suo vero significato? E che legame ha con il Giovedì Grasso? Scopriamolo insieme. Il Martedì Grasso è l’ultimo giorno di Carnevale e precede immediatamente il Mercoledì delle Ceneri, che segna l’inizio della Quaresima.🔗 Leggi su Baritoday.it
Il Martedì Grasso, che nel 2026 cade il 17 febbraio, è l'ultimo giorno del Carnevale.
