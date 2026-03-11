Il Grande Fratello Vip introduce per la prima volta la formula Open House e venerdì 13 marzo quattro concorrenti entreranno anticipatamente nella Casa. Questi partecipanti avranno modo di esplorare gli ambienti e iniziare a condividere spazi prima dell’avvio ufficiale del reality. La novità prevede che gli aspiranti concorrenti vivano alcune ore all’interno della residenza, senza ancora partecipare alle fasi di gara.

Per la prima volta nella storia del Grande Fratello Vip debutta la formula Open House. Venerdì 13 marzo quattro concorrenti avranno accesso anticipato alla Casa, scoprendone gli spazi e iniziando a testare la convivenza prima dell’inizio ufficiale del reality. I protagonisti dell’Open House. I primi a varcare la Porta Rossa saranno Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi. Questi quattro concorrenti offriranno ai fan un’anteprima delle dinamiche della Casa e delle prime interazioni tra inquilini. Partenza ufficiale e dirette live. L’avvio ufficiale della nuova edizione, prodotta da Endemol Shine Italy, è previsto per martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Grande Fratello Vip: debutta l’Open House, quattro concorrenti entrano in anticipo

Articoli correlati

Leggi anche: Grande Fratello Vip anticipa tutto: quattro concorrenti entrano già nella Casa

Grande Fratello Vip 2026, partenza anticipata: al via la Open House con i primi 4 concorrentiIl Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi debutta con una novità assoluta: quattro concorrenti entrano nella Casa già il 13 marzo, quattro...

Una selezione di notizie su Grande Fratello Vip

Temi più discussi: Grande Fratello Vip, il cast (quasi) completo: 5 stelle e mille dubbi. La lista dei concorrenti; Ecco chi sono i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026; Grande Fratello Vip 2026, spuntano i primi nomi del possibile cast; Grande Fratello VIP 2026: adesso l'elenco dei concorrenti è ufficiale. Eccolo.

Grande Fratello, per la prima volta 4 concorrenti entrano in anticipo: ecco chi sonoPer la prima volta Grande Fratello Vip debutta con un'inedita Open House. Venerdì 13 marzo ci sarà infatti un'apertura anticipata della Casa per 4 concorrenti del programma, che diventeranno concorr ... tgcom24.mediaset.it

Grande Fratello Vip, al via l’inedita Open House: quattro concorrenti entrano nella Casa venerdì 13 marzoIl debutto della nuova edizione del Grande Fratello Vip si preannuncia rivoluzionario grazie a un’iniziativa mai sperimentata prima nella storia del format prodotto da Endemol Shine ... leggo.it

#Grande Fratello Vip, al via l’inedita #Open House: quattro concorrenti entrano nella Casa venerdì 13 marzo x.com

Per 4 concorrenti il #GFVip inizia venerdì 13 marzo! Ecco chi entrerà prima nella casa Ecco il comunicato di #Mediaset: "Per la prima volta “Grande Fratello Vip” debutta con un’inedita Open House. Venerdì 13 marzo apertura anticipata della Casa per 4 concor - facebook.com facebook