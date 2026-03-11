Grande Fratello Vip 2026 partenza anticipata | al via la Open House con i primi 4 concorrenti

Il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi debutta con una novità assoluta: quattro concorrenti entrano nella Casa già il 13 marzo, quattro giorni prima della prima puntata ufficiale. Grande Fratello Vip 2026: la rivoluzione si chiama Open House. Il Grande Fratello Vip 2026 si prepara a scrivere una nuova pagina nella storia della televisione italiana. Per la prima volta in assoluto, il celebre reality di Canale 5 introduce la formula Open House: un ingresso anticipato nella Casa per quattro concorrenti selezionati, che avranno l’opportunità — e la sfida — di abitare gli spazi del programma ben prima dell’avvio ufficiale. Una novità che promette di cambiare le dinamiche del gioco già nelle primissime ore, creando equilibri, alleanze e tensioni prima ancora che il pubblico possa votare o intervenire. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Grande Fratello Vip 2026, partenza anticipata: al via la Open House con i primi 4 concorrenti Articoli correlati Il Grande Fratello Vip 2025 apre a una novità: nasce la Open House con l’ingresso anticipato di 4 vipIl Grande Fratello Vip 2025 apre a una novità: nasce la Open House con l'ingresso anticipato dei 4 concorrenti vip Adriana Volpe, Raul Dumitras,... Grande Fratello VIP 2026: i primi sei possibili concorrentiIl Grande Fratello VIP 2026 ormai deve solo annunciare i concorrenti ufficiali e le prime indiscrezioni sui nomi iniziano a circolare. Il Grande Fratello VIP 2026 Tutte le Novità sui Concorrenti Approfondimenti e contenuti su Grande Fratello Vip Temi più discussi: Grande Fratello Vip, il cast ufficiale da Adriana Volpe a Antonella Elia e Paola Caruso; Grande Fratello Vip, svelato il cast ufficiale: confermati due volti di Amici e Temptation Island; Grande Fratello Vip, ufficiale il cast 2026: tutti i nomi dei concorrenti della nuova edizione; Riuscirà il Grande Fratello Vip 2026 di Ilary Blasi a risollevare gli ascolti del reality?. Grande Fratello Vip 2026: Paola Caruso si ritira per colpa di Antonella Elia?Paola Caruso pronta a ritirarsi dal GF Vip 2026? L'ultima clamorosa indiscrezione Il Grande Fratello Vip 2026 non è neppure iniziato, ma già circolano ... lanostratv.it Grande Fratello Vip 2026, svelati i concorrenti della nuova edizione con Ilary Blasi su Canale 5Ci siamo: annunciato il cast dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip 2026 condotto da Ilary Blasi su Canale 5. superguidatv.it Per 4 concorrenti il #GFVip inizia venerdì 13 marzo! Ecco chi entrerà prima nella casa Ecco il comunicato di #Mediaset: "Per la prima volta “Grande Fratello Vip” debutta con un’inedita Open House. Venerdì 13 marzo apertura anticipata della Casa per 4 concor - facebook.com facebook Per la prima volta #GFVIP inizia con un’inedita OPEN HOUSE Alcuni concorrenti varcano la soglia prima di tutti. Seguili in diretta da venerdì, ogni giorno, sul sito ufficiale del Grande Fratello Vip e su Mediaset Infinity x.com