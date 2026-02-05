Che caos a Mediaset torna L’Isola dei Famosi e pure il GF VIP! Ecco chi conduce ma era necessario?

A Mediaset, il ritorno di L’Isola dei Famosi e del GF VIP ha scatenato il caos. La programmazione si rimescola tra cambi di conduttori e decisioni improvvise. A Cologno Monzese tutto sembra in continuo movimento, con i palinsesti che cambiano volto di giorno in giorno senza preavviso. La domanda che molti si pongono è se fosse davvero necessario tutto questo scompiglio.

Altro che palinsesti blindati: a Cologno Monzese tutto cambia, si scompone e poi si ricompone di nuovo. Mediaset torna a pescare dal suo catalogo più collaudato e, tra ripensamenti e scelte che sanno di déjà-vu, decide di rimettere in pista due dei reality più discussi degli ultimi anni, L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip. Una mossa che fa rumore, soprattutto perché arriva dopo mesi di dichiarazioni prudenti e promesse di rinnovamento. E invece, a quanto pare, la strada scelta è ancora quella dei grandi ritorni. L’Isola dei Famosi torna su Canale 5: quando? Chi condurrà?. Pier Silvio Berlusconi lo aveva detto chiaramente: i palinsesti Mediaset sono un continuo « work in progress » e nulla è mai davvero definitivo. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Recenti sviluppi indicano che, a causa delle tensioni tra Fabrizio Corona e Alfonso Signorini, Mediaset potrebbe decidere di sospendere la messa in onda del Grande Fratello Vip e dell’Isola dei Famosi.

