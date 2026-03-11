Grande Fratello Vip 2026 parte prima per 4 concorrenti

Il Grande Fratello Vip 2026 inizia con quattro concorrenti. La notizia è nota dal 30 gennaio scorso. Ilary Blasi condurrà la prima parte del reality, mantenendo le novità annunciate da Alfonso Signorini prima delle sue dimissioni temporanee. Signorini si era autosospeso dagli impegni con Mediaset, ma le modifiche al cast e alla conduzione sono state confermate.

Anche questa, la sapevate già dal 30 gennaio scorso. Ilary Blasi conserva, dunque, le novità già previste da Alfonso Signorini prima delle note vicende che lo hanno portato ad auto-sospendersi dagli impegni con Mediaset. E così Grande Fratello Vip 8 comincerà in anticipo per quattro concorrenti ai quali la porta rossa della casa verrà aperta già da venerdì 13, con quattro giorni di anticipo rispetto al resto del cast. Si tratta di Adriana Volpe, reduce dall’esperienza nella quarta edizione, la modella Ibiza Altea, Raul Dumitras, ex volto di Temptation Island, e Renato Biancardi, noto alle cronache anche per la sua amicizia con Stefano De Martino. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Grande Fratello Vip 2026 parte prima per 4 concorrenti Articoli correlati Leggi anche: Grande Fratello Vip parte con l’Open House: 4 concorrenti entrano in anticipo Grande Fratello Vip: svelati i concorrenti scelti da Signorini prima delle dimissioniTra i concorrenti previsti da Signorini c'erano sportivi, volti del piccolo schermo e social influencer, ma la produzione ha deciso di ripartire da... Il Grande Fratello VIP 2026 Tutte le Novità sui Concorrenti Tutti gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip Temi più discussi: Grande Fratello Vip, il cast ufficiale da Adriana Volpe a Antonella Elia e Paola Caruso; Grande Fratello Vip, svelato il cast ufficiale: confermati due volti di Amici e Temptation Island; Grande Fratello Vip, ufficiale il cast 2026: tutti i nomi dei concorrenti della nuova edizione; Riuscirà il Grande Fratello Vip 2026 di Ilary Blasi a risollevare gli ascolti del reality?. Grande Fratello Vip 2026, svelati i concorrenti della nuova edizione con Ilary Blasi su Canale 5Ci siamo: annunciato il cast dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip 2026 condotto da Ilary Blasi su Canale 5. superguidatv.it Grande Fratello Vip 2026, una concorrente pensa al ritiro prima del debutto: cosa c’entra Antonella EliaA pochi giorni dall’inizio del Grande Fratello Vip 2026 spunta un’indiscrezione su una concorrente che starebbe valutando il ritiro prima ancora dell’ingresso nella Casa per la presenza di Antonella E ... gay.it Per 4 concorrenti il #GFVip inizia venerdì 13 marzo! Ecco chi entrerà prima nella casa Ecco il comunicato di #Mediaset: "Per la prima volta “Grande Fratello Vip” debutta con un’inedita Open House. Venerdì 13 marzo apertura anticipata della Casa per 4 concor - facebook.com facebook Per la prima volta #GFVIP inizia con un’inedita OPEN HOUSE Alcuni concorrenti varcano la soglia prima di tutti. Seguili in diretta da venerdì, ogni giorno, sul sito ufficiale del Grande Fratello Vip e su Mediaset Infinity x.com