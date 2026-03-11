Grande Fratello Vip parte con l’Open House | 4 concorrenti entrano in anticipo

Il Grande Fratello Vip inizia con un'Open House, un evento mai visto prima nel programma. Venerdì 13 marzo, quattro concorrenti sono entrati nella casa prima della puntata ufficiale. La novità riguarda l’ingresso anticipato di alcuni partecipanti, che si sono uniti agli altri concorrenti in anticipo rispetto alle consuete modalità di ingresso. La scelta rappresenta un'eccezione rispetto agli episodi precedenti.

(Adnkronos) – Il Grande Fratello Vip debutta con un'inedita Open House. Per la prima volta nella storia del reality show di Canale 5, 4 concorrenti entreranno nella casa in anticipo, venerdì 13 marzo. I primi a scoprire i meandri della nuova Casa sono: Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi. La partenza ufficiale è fissata per martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5. Sarà possibile seguire le vicende dei quattro concorrenti nelle finestre live disponibili sul sito di Grande Fratello Vip e su Mediaset Infinity, attraverso i social del programma e con clip in onda nei principali programmi della rete. La Casa di 'Grande Fratello Vip', condotto da Ilary Blasi, con al suo fianco le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, quest’anno ospiterà 16 concorrenti. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Articoli correlati

Grande Fratello Vip: debutta l’Open House, quattro concorrenti entrano in anticipoPer la prima volta nella storia del Grande Fratello Vip debutta la formula Open House.

Grande Fratello Vip 2026 in anticipo con l'Open House: chi sono i concorrenti, quando comincia, opinionisti e chi conduceDopo la versione tradizionale condotta da Simona Ventura per festeggiare i 25 anni di Grande Fratello, ora è davvero tutto pronto per una nuova...

Contenuti e approfondimenti su Grande Fratello Vip

Temi più discussi: Perché mi vedrete al Grande Fratello Vip - Vale Tutto; Grande Fratello Vip, svelato il cast ufficiale: confermati due volti di Amici e Temptation Island; Grande Fratello Vip 2026, il cast: da Alessandra Mussolini a Raimondo Todaro tutti i nomi dei prossimi concorrenti (e chi resta fuori); Grande Fratello: quali Vip ha tagliato Ilary Blasi dalla lista di Signorini?.

Grande Fratello Vip anticipazioni: quattro concorrenti nella Casa da venerdìLa Casa del GF Vip 2026 venerdì apre le porte per quattro concorrenti Martedì 17 marzo come ormai risaputo inizierà la nuova edizione del Grande Fratello ... lanostratv.it

Grande Fratello Vip parte con l'Open House: 4 concorrenti entrano in anticipoIl Grande Fratello Vip debutta con un'inedita Open House. Per la prima volta nella storia del reality show di Canale 5, 4 concorrenti entreranno nella casa in anticipo, venerdì 13 marzo. I primi a ... adnkronos.com

Per 4 concorrenti il #GFVip inizia venerdì 13 marzo! Ecco chi entrerà prima nella casa Ecco il comunicato di #Mediaset: "Per la prima volta “Grande Fratello Vip” debutta con un’inedita Open House. Venerdì 13 marzo apertura anticipata della Casa per 4 concor - facebook.com facebook

Per la prima volta #GFVIP inizia con un’inedita OPEN HOUSE Alcuni concorrenti varcano la soglia prima di tutti. Seguili in diretta da venerdì, ogni giorno, sul sito ufficiale del Grande Fratello Vip e su Mediaset Infinity x.com