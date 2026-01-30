Grande Fratello Vip | svelati i concorrenti scelti da Signorini prima delle dimissioni

Dopo le polemiche, la produzione del Grande Fratello Vip ha deciso di rifare i casting. Tra i nomi che circolavano c’erano sportivi, personaggi dello spettacolo e influencer, ma ora tutto è in forse. Signorini aveva già scelto alcuni concorrenti, poi però ha dovuto fare un passo indietro. La trasmissione quindi si ferma, e non è ancora chiaro chi entrerà nella casa.

Tra i concorrenti previsti da Signorini c'erano sportivi, volti del piccolo schermo e social influencer, ma la produzione ha deciso di ripartire da zero dopo le recenti polemiche. Prima dello scandalo Corona, Alfonso Signorini aveva già delineato un cast eterogeneo per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, che avrebbe dovuto portare nomi tra televisione, politica, sport e spettacolo all'interno della Casa più famosa d'Italia. I concorrenti scelti da Alfonso Signorini Secondo quanto svelato da Davide Maggio, tra i concorrenti scelti figuravano personalità di spicco come Walter Zenga, Alessandra Mussolini, Raimondo Todaro, Karina Cascella, Antonella Elia, Adriana Volpe, Marco Berry, Ringo, Rettore e Ilona Staller. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Alfonso Signorini aveva già scelto il cast dei concorrenti per il prossimo Grande Fratello Vip e lo aveva consegnato a Pier Silvio Berlusconi mesi fa.

