Viabilità Ztl no stop tramvia e bus potenziati per la notte di San Silvestro

Per la notte di San Silvestro, sono state adottate misure straordinarie di mobilità, tra cui Ztl attiva senza interruzioni, tramvia e autobus potenziati per garantire sicurezza e servizi di trasporto pubblico efficaci durante i festeggiamenti di Capodanno.

Tram e bus fino alle 2.30. Ztl e parcheggi: la mappa - Per quanto riguarda la mobilità è confermata la Ztl no stop fino alle 8 del 1 gennaio: la tramvia ... msn.com

Ztl no stop a Firenze, primi segnali del Pd: c'è la mozione del Q1 per «ridurre le finestre di accesso al centro» - Giro di vite sulla Ztl fiorentina, il quartiere uno rilancia le richieste dei residenti nel centro storico, stremati dall’invasioni di veicoli a tutte le ore e dal parcheggio selvaggio, e spinge ... corrierefiorentino.corriere.it

#Viabilità | #MezziPesanti | #Italia Stop dei mezzi pesanti con massa superiore a 7,5t, sulle strade extraurbane dalle 09:00 alle 22:00 il #25dicembre, #26dicembre e #28dicembre 09:00 22:00 https://buff.ly/YyE7Xkq @Emergenza24 | #Luceverde - facebook.com facebook

