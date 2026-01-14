Gam e il valore delle donazioni in mostra tre opere di Silvano Girardello
La Galleria d’Arte Moderna Achille Forti presenta una nuova sezione dedicata alle opere donate alla città, tra cui tre lavori di Silvano Girardello. Questo spazio evidenzia l’importanza delle donazioni private nel rafforzare e valorizzare il patrimonio artistico locale. Un gesto di generosità che contribuisce alla conservazione e alla fruizione pubblica delle opere, sottolineando il ruolo fondamentale delle donazioni nel patrimonio culturale della città.
La Galleria d’Arte Moderna Achille Forti ha inaugurato un nuovo spazio espositivo dedicato alle opere entrate nelle collezioni civiche attraverso donazioni private, un gesto che negli ultimi anni ha arricchito in modo significativo il patrimonio artistico della città. Il format, intitolato “Prima. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Leggi anche: Mostra delle opere fotografiche di Lino Budano
Leggi anche: “Beautiful minds", arriva la mostra delle opere degli ospiti delle strutture psichiatriche della cooperativa Elios
IL VALORE DELLE DONAZIONI; Il valore delle donazioni: tre dipinti di Silvano Girardello in mostra alla Galleria d'Arte Moderna Achille Forti.
Milano, Pellizza da Volpedo alla Gam: in mostra 40 opere (non solo il «Quarto Stato») a un secolo dall'ultima monografica - È autore di un dipinto icona, manifesto universale ed eterno dei diritti dei lavoratori, della loro dignità, del loro cammino verso il domani. milano.corriere.it
Grande giornata di gioia, con donazioni importanti. Ogni donazione ha un valore immenso, ma ci teniamo a celebrare in particolare la 100° donazione dell'amico Oscar Mastrosimone. Vi aspettiamo ogni giorno in FIDAS dalle 8:00 alle 11:30 anche nei festi facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.