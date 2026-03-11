Governo e Unhate | un ecosistema educativo per i giovani

Il Governo ha presentato una ricerca realizzata dalla Fondazione Unhate che evidenzia un allineamento tra i dati raccolti e le politiche educative in atto. La ricerca si concentra su un ecosistema dedicato ai giovani, analizzando come le strategie adottate si riflettano nel settore dell'istruzione. La presentazione si è svolta in un contesto istituzionale con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e degli operatori del settore.

La presentazione della ricerca condotta da Fondazione Unhate ha messo in luce un allineamento strategico tra i dati raccolti e le politiche educative attuate dal Governo. Il senatore Roberto Marti, presidente della Commissione Cultura del Senato, ha sottolineato come gli indirizzi emersi dallo studio abbiano trovato una traduzione concreta nelle misure già messe in campo negli ultimi tre anni. L’intervento politico non si limita a reagire alle difficoltà emergenti, ma mira a costruire un ecosistema educativo più solido per accompagnare i giovani nei passaggi critici della loro crescita. L’incontro si è tenuto nel contesto di un’analisi approfondita sulla condizione giovanile, dove la sinergia con l’Osservatorio promette di rafforzare ulteriormente le azioni di supporto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

