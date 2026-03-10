Secondo un rapporto della Fondazione Unhate, il 24% dei giovani italiani si sente “in blocco”, vivendo sotto pressione e senza fiducia, mentre il 17% manifesta un atteggiamento fiducioso e propositivo. Il sondaggio evidenzia come una parte significativa dei giovani si trovi in uno stato di disagio, ma anche che una quota ridotta mantiene un atteggiamento positivo verso il futuro.

Il 24% dei ragazzi italiani risultano “sfiduciati sotto pressione”: sono giovani che vivono il mondo come spaventoso, si sentono sopraffatti e poco capaci di agire, faticano nelle relazioni, interiorizzano il disagio senza chiedere aiuto e provano forte stanchezza e inadeguatezza, pur riconoscendo il valore del supporto psicologico. Al contempo, tuttavia, il 17% dei giovani nel nostro Paese risultano essere “fiduciosi propositivi”: aperti e attivi, con un buon equilibrio emotivo e relazionale, poca ansia e nessun senso di inadeguatezza. Vedono il mondo come pieno di opportunità e affrontano la complessità senza timori. Sono questi alcuni dei... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giovani, Fond. Unhate: "Uno su quattro è 'in blocco' ma 17% è 'fiducioso propositivo"

