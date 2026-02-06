informazione certificata un grande valore educativo per i giovani

Giulia Mombelli, direttrice di Informazione Certificata, ha confermato che il Gran Reno sostiene ancora il Campionato di Giornalismo. La decisione di rinnovare il suo supporto arriva dall’intenzione di promuovere un progetto che aiuta i giovani a conoscere meglio il mondo dell’informazione. Mombelli spiega che l’obiettivo è avvicinare i ragazzi a un modo di fare giornalismo più serio e responsabile, aiutandoli a capire l’importanza di un’informazione verificata.

Direttrice Giulia Mombelli, il Gran Reno conferma la sua presenza a fianco dei ragazzi: perché avete deciso di sostenere nuovamente il Campionato di Giornalismo? "Abbiamo scelto di sostenere Cronisti in Classe e di rinnovare il nostro impegno per il secondo anno consecutivo perché crediamo fortemente nel valore educativo dell’iniziativa e nella sua capacità di avvicinare i più giovani al mondo dell’ informazione certificata. È un progetto che stimola spirito critico, curiosità e senso civico. Come centro commerciale profondamente radicato nel territorio, sentiamo la responsabilità di supportare iniziative che lasciano un segno positivo e duraturo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

