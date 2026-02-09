BioShock | il film mai nato e l’idea radicale di Verbinski per un finale a doppio binario e un budget faraonico

Un progetto di adattamento cinematografico di BioShock resta ancora in alto mare. Dopo due tentativi falliti, l’ultimo nel 2013, il film non ha mai visto la luce. Verbinski aveva in mente un’idea radicale, con un finale a doppio binario e un budget da capogiro, ma tutto si è fermato lì. Ora, la speranza di vedere il videogioco sul grande schermo sembra ancora lontana.

Il progetto di un film su BioShock, il celebre videogioco, è stato cancellato due volte, l’ultima nel 2013. Il regista Gore Verbinski ha rivelato che la sua visione, abbandonata nel 2008, prevedeva un finale a diramazione, incorporando entrambe le conclusioni possibili del gioco per disorientare lo spettatore. Le divergenze sul budget, stimato in 200 milioni di dollari, e la classificazione R hanno decretato la fine del progetto. La storia di un adattamento cinematografico di BioShock è costellata di ostacoli e di scelte creative ambiziose, mai portate a termine. Il regista Gore Verbinski, noto per la saga di Pirati dei Caraibi, ha svelato dettagli inediti sul suo tentativo di portare il mondo distopico di Rapture sul grande schermo.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su BioShock Film L'intervista a Zaia: "Io sindaco di Venezia è un'idea romantica. Un incarico a Roma? Mai dire mai. I Giochi idea mia" Luca Zaia, leader della regione Veneto, riflette sulla possibilità di diventare sindaco di Venezia e sulle sue ambizioni future, tra cui l'ipotesi di un incarico a Roma e l'idea di organizzare i Giochi. Juventus: doppio binario per il centrocampo La Juventus si muove rapidamente sul mercato per rinforzare il centrocampo, adottando un approccio a doppio binario. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Bioshock: Netflix-Film basiert auf Teil 1 – Rapture ruft! Ultime notizie su BioShock Film Argomenti discussi: Sembra che il movie BioShock di Gore Verbinksi sarebbe stato adatto ai malati. BioShock, il film cancellato di Verbinski aveva un piano folleGore Verbinski rivela che il suo adattamento di BioShock avrebbe incluso entrambi i finali del gioco in una struttura narrativa inedita. msn.com Gore Verbinski sul suo film mai realizzato di Bioshock: • Sarebbe stato "sicuramente vietato ai minori" • Incorporava le "scelte" del giocatore e le loro conseguenze • Si immergeva profondamente nell'aspetto edipico: ci sono Big Daddy e Little Sister • Presentav facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.