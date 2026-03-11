Goleada Atletico Disastro Tudor Barça in extremis

Nella giornata degli ottavi di Champions League, il Galatasaray ha battuto il Liverpool 1-0 grazie a un gol di Mario Lemina dopo sette minuti. L'Atletico Madrid ha subito una goleada, mentre l'allenatore Tudor ha affrontato un disastro. Il Barcellona ha ottenuto la qualificazione grazie a una vittoria in extremis.

Le altre gare di andata degli ottavi di Champions si sono aperte con la vittoria del Galatasaray sul Liverpool per 1-0 con gol dell'ex juventino Mario Lemina dopo soli 7 minuti. Annullato il raddoppio di Osimhen nella ripresa per un fuorigioco precedente. L'ex Napoli ha pianto per la bella coreografia dedicata dai tifosi alla sua famiglia (nella foto). Newcastle-Barcellona è stata la partita più equilibrata e come per la sfida tra i turchi e i Reds, si deciderà tutto al ritorno. Finisce 1-1, gli inglesi sbloccano il match all'86' con Barnes, nella gara diretta da Guida. Al 96' il rigore trasformato da Yamal viene seguito dal fischio finale. Già decisa invece l'altra sfida, come per Atalanta-Bayern.