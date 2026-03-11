Goleada della Vigor a Casciano L’Atletico travolge il San Giusto

Nella partita di calcio a 5, la Vigor ha vinto con un punteggio pesante contro Casciano, mentre l’Atletico ha battuto il San Giusto con un risultato netto. Entrambe le squadre di Fucecchio hanno ottenuto una vittoria in questa giornata, dimostrando un buon rendimento sul campo. Le gare si sono concluse con risultati convincenti per le due formazioni locali.

Giornata da incorniciare per le due compagini fucecchiesi di calcio a 5, entrambe vittoriose. Partiamo dal campionato di Serie C1, dove la Vigor ha espugnato con un eloquente 6-1 il campo de La Sorba Casciano grazie alla tripletta di bomber Qevani (nella foto), capocannoniere del torneo con 36 reti insieme a Romano del San Giovanni, e ai gol di capitan Frediani, Moscatelli e Gianmarco Magini. Una partita dominata per tutto l'arco dei quaranta minuti, grazie ad una prestazione di carattere e lucidità. Con questi tre punti la squadra di coach Perretta si conferma terza forza del campionato a sole due lunghezze di distanza dalla seconda Five to Five, con i play-off ormai in tasca.