Disastro Tudor è già all’epilogo col Tottenham | numeri impietosi

Il Tottenham ha subito la sua terza sconfitta consecutiva in Premier League, con numeri che evidenziano una situazione difficile. La squadra sta affrontando critiche pesanti in Inghilterra, mentre il contratto di Tudor con il club scade a giugno. Al momento, non si esclude che la sua avventura alla guida possa terminare prima della naturale scadenza.

Il contratto scade a giugno, ma non ci meraviglieremmo se la (dis)avventura Tudor al Tottenham dovesse finire prima. O anche subito. Fin qui un vero e proprio disastro, con la sensazione che si sia già arrivati a un punto di non ritorno. All’epilogo. Terribile la sconfitta casalinga di ieri col Crystal Palace, un 1-4 che va ad aggiungersi al ko per 2-1 in casa del Fulham e all’altro 1-4 contro la capolista Arsenal nella sua gara d’esordio alla guida degli ‘Spurs’. Tre partite e tre rovinose sconfitte per l’allenatore croato, quest’anno già reduce dal fallimento alla Juve. Un fallimento di cui, sia chiaro, non è certo il primo responsabile. Quattordici i gol incassati, appena tre quelli realizzati dal suo Tottenham negli ultimi 270'. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Tudor al Tottenham è già a rischio esonero? Per il Daily Mail potrebbe accadere in caso di sconfitta col Palace

Carceri: un disastro senza risposte tra numeri impietosi e immobilismo

