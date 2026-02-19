Oltre 600 studenti del Liceo Medi a lezione di legalità con i carabinieri
Il 10 febbraio, più di 600 studenti del Liceo “Enrico Medi” di Villafranca di Verona hanno partecipato a una giornata dedicata alla legalità, organizzata dai carabinieri. La causa è stata un’iniziativa per sensibilizzare i giovani sull’importanza delle regole e del rispetto delle leggi. Durante l’incontro, gli studenti hanno ascoltato i messaggi dei militari e hanno partecipato a attività pratiche per capire meglio il ruolo delle forze dell’ordine. La dirigente scolastica Paola ha sostenuto l’evento, che si è concluso con un dibattito aperto.
Nel corso della mattinata sono stati affrontati argomenti sensibili come la violenza di genere e la "violenza in genere", con un approfondimento sull'uso improprio delle armi anche tra i più giovani, per richiamare l'attenzione sui rischi di un'escalation di aggressività.Ampio spazio è stato dedicato anche al bullismo e al cyberbullismo, con un richiamo all'importanza dell'empatia e del rispetto reciproco per prevenire fenomeni di isolamento.I relatori hanno inoltre analizzato le dipendenze legate all'abuso di sostanze stupefacenti e alcoliche, e ribadito il valore della responsabilità alla guida come forma di tutela della propria vita e di quella degli altri.
