Il punto di partenza per un confronto che dovrà portare a definire cosa sarà il Palio di Legnano nei prossimi anni, sia che la dimensione della manifestazione debba avere un’ambizione nazionale - per esempio per quanto concerne la trasmissione televisiva e ciò che ne discende - sia che si arrivi a concertare un diverso destino, più locale e legato al territorio: hanno avuto questo significato gli Stati Generali del Palio di Legnano, un incontro in plenaria che ha riunito tutti gli addetti ai lavori e che si è svolto al castello di Legnano nell’ultimo fine settimana. Qui, per oltre due ore, si sono ritrovati a porte chiuse i rappresentanti delle Contrade, del Collegio dei Capitani, della Famiglia Legnanese, dell’amministrazione comunale e, come naturale, della Fondazione Palio che ha dato lo spunto per questo confronto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gli Stati Generali del Palio. Contrade e Famiglia Legnanese si interrogano sul futuro

