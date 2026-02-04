Gli Stati Generali del Palio Contrade e Famiglia Legnanese si interrogano sul futuro
Gli Stati Generali del Palio si sono svolti nel castello di Legnano, con tutti gli addetti ai lavori riuniti per decidere il futuro della manifestazione. Contrade e Famiglia Legnanese si sono confrontate su come vogliono che il Palio si evolva nei prossimi anni. La discussione riguarda se puntare a un evento di livello nazionale, anche in termini di trasmissione televisiva, o preferire un approccio più locale, radicato nel territorio. La riunione di fine settimana ha chiaramente mostrato le diverse opinioni e la volontà di trovare un equilibrio tra queste due str
Il punto di partenza per un confronto che dovrà portare a definire cosa sarà il Palio di Legnano nei prossimi anni, sia che la dimensione della manifestazione debba avere un’ambizione nazionale - per esempio per quanto concerne la trasmissione televisiva e ciò che ne discende - sia che si arrivi a concertare un diverso destino, più locale e legato al territorio: hanno avuto questo significato gli Stati Generali del Palio di Legnano, un incontro in plenaria che ha riunito tutti gli addetti ai lavori e che si è svolto al castello di Legnano nell’ultimo fine settimana. Qui, per oltre due ore, si sono ritrovati a porte chiuse i rappresentanti delle Contrade, del Collegio dei Capitani, della Famiglia Legnanese, dell’amministrazione comunale e, come naturale, della Fondazione Palio che ha dato lo spunto per questo confronto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
