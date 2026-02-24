Gli stati generali del centrodestra per il sì al referendum | La giustizia è malata sentenze strumento contro Meloni

Il centrodestra organizza gli stati generali per il sì al referendum, denunciando che la giustizia è malata e che le sentenze vengono usate come strumenti contro Meloni. Il leader del blocco politico afferma che il voto rappresenta una svolta epocale per il paese, puntando a una giustizia più equa. L'evento si svolge alle Terme dei Papi, con una partecipazione che mira a mobilitare gli elettori in vista del voto imminente.

“Siamo chiamati a decidere per una svolta epocale per questo paese: una giustizia giusta”. Si può riassumere così il messaggio che il centrodestra lancia dalle Terme dei papi, dove sono andati in scena gli stati generali per il sì al prossimo referendum del 22 e 23 marzo. In prima fila il centrodestra unito della Tuscia con Mauro Rotelli, deputato di Fratelli d'Italia, il presidente della provincia e segretario provinciale di Forza Italia Alessandro Romoli e il segretario provinciale della Lega Andrea Micci. Presenti anche i consiglieri regionali Daniele Sabatini e Giulio Zelli e il coordinatore provinciale dei meloniani Massimo Giampieri. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Marina Berlusconi: "Voto Sì al referendum sulla giustizia. Vannacci? Fuori gli estremisti dal centrodestra"Marina Berlusconi ha annunciato che voterà Sì al referendum sulla giustizia in programma il 22-23 marzo.

Referendum Giustizia, il centrodestra organizza un incontro sulle ragioni del sìIl centrodestra ha organizzato un incontro pubblico per spiegare le motivazioni del sì al referendum sulla giustizia, dopo che molte persone hanno manifestato dubbi e domande.

Superate le 500mila firme per il No al referendum sulla giustizia. L'annuncio di Colucci alla Camera

