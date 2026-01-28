Rugby francese sotto shock | problemi cardiaci Atonio in terapia intensiva

Questa mattina si sono diffusi i primi dettagli sul grave episodio che ha coinvolto il pilone francese Atonio. Durante il riscaldamento di domenica, ha accusato un forte dolore allo sterno e si è sentito male. Ora si trova in terapia intensiva, in condizioni preoccupanti. La comunità del rugby francese è in allarme, mentre si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Un dolore allo sterno domenica, il forfeit pochi minuti prima sfida contro Clermont, poi i primi esami e un problema cardiaco che lo ha costretto addirittura alla terapia intensiva: nel giro di due giorni la carriera, e non solo, di Uini Atonio è precipitata. Il 35enne pilone della Francia (di origini neozelandesi) al momento si trova al centro ospedaliero di La Rochelle, città del club in cui milita da 14 anni: "È stato ricoverato martedì a seguito di un problema cardiaco. Gli esami medici hanno confermato un evento cardiaco (un termine "ombrello" che raggruppa diversi problemi cardiaci più o meno gravi, dall'angina all'infarto, ndr) e le sue condizioni oggi sono stabili, ma rimane sotto osservazione in terapia intensiva".

