Il Rotary Club di Riccione e due pazienti hanno donato un ecografo all’ospedale Ceccarini, dove ora viene utilizzato nel reparto di dialisi. L’apparecchio rappresenta un nuovo strumento diagnostico per il servizio, che potrà essere impiegato nelle procedure cliniche quotidiane. La donazione è avvenuta recentemente e coinvolge direttamente le persone che frequentano il reparto.

Un nuovo strumento diagnostico ha trovato posto nel servizio dialisi dell’ospedale Ceccarini di Riccione, grazie a un atto di solidarietà che unisce il Rotary Club locale e una coppia di pazienti. L’evento si è svolto martedì 10 marzo 2026 nella sala riunioni Boorman, dove è stata formalizzata la consegna dell’ecografo portatile Viatom dotato di tablet. Questa donazione non rappresenta solo un aggiornamento tecnologico, ma segna un momento di svolta per l’assistenza ai malati renali in Romagna. L’apparecchiatura permette di monitorare gli accessi vascolari dei pazienti, garantendo una sorveglianza più efficace della fistola artero-venosa. La presenza medica durante le sedute di dialisi è attualmente garantita per quattro giorni su cinque, ma l’obiettivo è trasformare il centro in un CAD con copertura totale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dialisi: Rotary e pazienti donano ecografo a Riccione

Natale solidale, Lions e Rotary donano pacchi a 100 famiglie in difficoltà

