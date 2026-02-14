Festival del mare e del gusto il Galp dona il ricavato del concerto di Bondì a un' associazione

Il Galp ha deciso di devolvere il ricavato del concerto di Alessio Bondì a Menfi, per sostenere l’associazione Enjoy Community, che gestisce un centro diurno per persone con fragilità. Lo spettacolo, tenutosi l’anno scorso al Teatro del Mare durante il Festival del Mare e del Gusto, ha raccolto fondi destinati a migliorare i servizi offerti dall’organizzazione.

È stato consegnato a Menfi, all’associazione Enjoy Community che gestisce un centro diurno per persone con fragilità, il ricavato del concerto di Alessio Bondì e della sua band, svoltosi lo scorso anno al Teatro del Mare nell’ambito del “Festival del Mare e del Gusto”. L’iniziativa, promossa dal Galp Flag “Il Sole e l’Azzurro tra Selinunte, Sciacca e Vigata”, ha coinvolto dieci comuni della costa compresa tra Campobello di Mazara e Porto Empedocle. La donazione, pari a 523 euro, conferma l’impegno del Gruppo di azione costiera della pesca a destinare in beneficenza il ricavato dei concerti a pagamento.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Scopri il calendario solidale dei vigili del fuoco di Pordenone, giunto alla 13ª edizione.

A Torino, nel cuore della città, è arrivato un nuovo ristorante che porta il gusto di Ischia.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Licia Colò: tutti al Festival del Mare, ferito più dell'intero pianeta; All'Auditorium Parco della Musica la prima edizione del festival Un Solo Mare; Al via la prima edizione del Festival ‘Un solo mare’; Roma, nasce il Festival Un Solo Mare.

Piovani, Boni e l'Orchestra del Mare insieme sul palco, gli strumenti musicali costruiti con il legno delle barche dei migrantiSerata di beneficenza per promuovere il progetto «Il Miracolo della Vita-Tabasamu la Mama» realizzato in Kenya dalla Fondazione Santo Versace-Ente filantropico. Venerdì 13 febbraio, per la prima edizi ... msn.com

Festival 'Un Solo Mare': celebrazione dell'ecosistema marino a RomaFestival Un Solo Mare a Roma: un evento dal 11 al 15 febbraio tra arte, scienza e cultura per celebrare il patrimonio marino ... it.blastingnews.com

Federazione del Mare: Mattioli al Festival “Un solo mare” sottolinea la centralità del settore marittimo per l’Italia facebook

Festival Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Roma Dall’11 al 15 febbraio Domenica 15 febbraio, h 12.00, ENEA organizza l’evento divulgativo " : " x.com