Settimana mondiale del glaucoma | screening gratuito anche a Brindisi

In questa settimana si svolgono in diverse città italiane screening gratuiti per il glaucoma, tra cui anche Brindisi. L'iniziativa è promossa dalla Fondazione Sezione Italiana dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità in collaborazione con l'Unione Italiana dei Ciechi. Durante questi eventi, vengono offerte visite oculistiche gratuite a chi desidera sottoporsi a controlli specifici per questa patologia.

Iniziativa di sensibilizzazione promossa e sostenuta dalla Fondazione Sezione Italiana dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità in partnership con l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti BRINDISI - La “Settimana Mondiale del Glaucoma” dà il via agli screening gratuiti oculistici. Grazie all'iniziativa promossa e sostenuta dalla Fondazione Sezione Italiana dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità - Iapb Italia Ets in partnership con l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, la sezione territoriale di Brindisi, anche quest'anno, sensibilizza campagne di informazione e prevenzione per diffondere maggiore consapevolezza su questa patologia. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Presentata la settimana mondiale del glaucoma, screening gratuiti anche a MessinaLa salute degli occhi passa, molto spesso, dalla prevenzione e da una diagnosi fatta al momento giusto: è stata presentata questa mattina, nella sede...

Screening gratuito per la prevenzione del glaucoma: appuntamento in Logge di BanchiL’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ETS-APS di Pisa, in collaborazione con il professor Michele Figus della UO Oculistica Universitaria,...

Settimana del glaucoma: tanti gli appuntamenti gratuiti con la prevenzione. Ecco come prenotareEcco dove sarà possibile farsi misurare la pressione oculare. Con controlli periodici è possibile prevenire nell’80% dei casi la cecità legata al glaucoma ... lanazione.it

Settimana Mondiale del glaucoma dall’8 al 14 marzo: iniziative anche a BrindisiSettimana Mondiale del Glaucoma dà il via agli screening gratuiti oculistici. Grazie all’iniziativa promossa e sostenuta dalla Fondazione Sezione Itali ... brundisium.net

