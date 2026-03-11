Giustizia | 42 a 24 dipendenti il crollo della Procura

Il procuratore capo di Macerata ha commentato la situazione della giustizia, evidenziando un rapporto di 42 a 24 tra dipendenti e magistrati. Ha espresso un giudizio negativo sulla riforma della giustizia in vista del referendum, senza fornire ulteriori dettagli. La sua opinione si rivolge alla situazione attuale del tribunale di Macerata e alla percezione della riforma in corso.

Il procuratore capo di Macerata, Giovanni Fabrizio Narbone, ha espresso un netto giudizio negativo sulla riforma della giustizia in vista del referendum. Secondo il magistrato, la proposta non risolve i problemi reali del sistema, che risiedono nella carenza di personale e nelle tecnologie obsolete. L’intervento è avvenuto nel corso di un dibattito a Piediripa, dove sono stati evidenziati dati allarmanti sull’organico della Procura. La situazione critica si manifesterà concretamente dal primo aprile prossimo, quando l’organico amministrativo previsto scenderà drasticamente da 42 unità a sole 24 persone. Questo taglio radicale minaccia di paralizzare le attività quotidiane degli uffici giudiziari. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Giustizia: 42 a 24 dipendenti, il crollo della Procura Articoli correlati Referendum giustizia: sondaggio Tg3 Linea Notte, No al 42,6% e Sì al 42,4%(Adnkronos) – Il no accelera e mette la freccia a due settimane dal referendum sulla riforma della giustizia. Giustizia paramafiosa. Il caso della procura di TraniIl caso dei pm condannati per violenza sui testimoni: uno ora fa il giudice, l’altro lo farà a breve. Altri aggiornamenti su Giustizia 42 a 24 dipendenti il crollo... Argomenti discussi: Referendum, Narbone in campo: La riforma non migliora la giustizia, gli organici sono il vero problema. Sciopero dipendenti Ministero della Giustizia del 5 dicembre, orari e comparti coinvoltiOggi, 5 dicembre, giornata di sciopero di 24 ore dei lavoratori del Ministero della Giustizia. L’agitazione, promossa dalla Fp Cgil, mira a migliorare le condizioni dei 12 mila dipendenti impegnati ... tg24.sky.it Giustizia, dove è prevista e come funziona la separazione delle carriere negli altri PaesiCon la riforma costituzionale, all'attuale Consiglio superiore della magistratura (il Csm, l’organo unico di autogoverno, presieduto dal presidente della Repubblica, che svolge anche funzione ... tg24.sky.it