Un sondaggio condotto dal Tg3 Linea Notte mostra che, a due settimane dal referendum sulla riforma della giustizia, il 42,6% degli intervistati si oppone al testo e il 42,4% si dice favorevole. La percentuale di chi vota no sta crescendo, mentre quella dei sì si mantiene stabile. La differenza tra le due opzioni è molto ridotta.

(Adnkronos) – Il no accelera e mette la freccia a due settimane dal referendum sulla riforma della giustizia. Il sorpasso è contenuto dalnel sondaggio Emg per Tg3 Linea Notte, diretta da Pierluca Terzulli, in vista del voto in programma il 22 e 23 marzo. Il no guadagna l'1,7% rispetto al precedente rilevamento e sale al. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche: **Referendum: sondaggio Emg per Tg3, Sì al 48,7% e No al 30%**

Referendum giustizia, il sondaggio: sì al 48,7% e no al 30%(Adnkronos) – I Sì al referendum sulla riforma della giustizia in netto vantaggio.

Tutto quello che riguarda Tg3 Linea Notte.

Temi più discussi: Referendum giustizia: sondaggio Tg3 Linea Notte, No al 42,6% e Sì al 42,4%; Trump canta Sal Da Vinci: deepfake virale conquista i social; Rottamazione quater, lunedì 9 marzo termine ultimo per pagare la rata.

Referendum giustizia: sondaggio Tg3 Linea Notte, No al 42,6% e Sì al 42,4%(Adnkronos) - Il no accelera e mette la freccia a due settimane dal referendum sulla riforma della giustizia. Il sorpasso è contenuto dalnel sondaggio Emg per Tg3 Linea Notte, diretta da Pierluca Terz ... startupbusiness.it

Sondaggi Referendum Giustizia 2026/ Sì vince di ‘corto muso’: per 58% prevale voto di partito sulla riformaSondaggi politici sul Referendum Giustizia 2026 e come voteranno gli italiani tra contenuti riforma e scontro politico tra coalizioni ... ilsussidiario.net

Meno di 24 ore fa, a Tg3 Linea Notte, avevo detto questo. #trump #Usa #Iran x.com

Angelo Polimeno Bottai. . IL TRADITORE a Linea Notte (Tg3) con Giorgia Rombola’ venerdi@27 febbraio 2026 - facebook.com facebook