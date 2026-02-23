giustizia paramafiosa il caso della procura di trani

Una decisione controversa ha portato alla creazione di una sezione disciplinare speciale all’interno della procura di Trani. La causa principale deriva dalle tensioni tra le diverse correnti interne al Consiglio superiore della magistratura. Questa scelta mira a rafforzare l’indipendenza delle indagini e a contrastare interferenze esterne. La novità coinvolge anche la gestione delle procedure interne, che ora si svolgono sotto un nuovo coordinamento. La riforma sarà oggetto di discussione tra gli addetti ai lavori nei prossimi mesi.

Il caso dei pm condannati per violenza sui testimoni: uno ora fa il giudice, l’altro lo farà a breve. La procura della città pugliese è un microcosmo di tutte le disfunzioni della magistratura: dal comportamento irresponsabile dei magistrati al funzionamento del Csm condizionato dalla nefasta logica delle correnti. Un’indagine con prove Separazione delle carriere, sezione disciplinare e ruolo delle correnti nel Csm. Per capire come funziona l’attuale sistema della magistratura, e come potrebbe influire la riforma costituzionale ora soggetta a referendum confermativo, non bisogna solo guardare ai conflitti tra governo e Anm, alle inchieste delle grandi procure che coinvolgono leader politici, ministri o grandi aziende di stato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Caso Signorini, Antonio Medugno sentito in procura come testimone: "Voglio giustizia, credo che saranno sentite altre persone"Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello, è stato ascoltato come testimone nella procura riguardo al caso Signorini.

Caso Missiroli, respinto il ricorso della Procura che chiedeva il carcere per l'ex sindaco di CerviaIl Tribunale della Libertà di Bologna ha respinto l’appello della Procura di Ravenna, che chiedeva la detenzione in carcere per l’ex sindaco di Cervia, Mattia Missiroli.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Magistratura paramafiosa: dopo Gratteri anche Nordio fa salire la tensione sul referendum giustizia.

Caso Epstein, il dipartimento di Giustizia americano ripubblica 119 pagine senza omissisIl Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha reso nuovamente pubbliche 119 pagine dei cosiddetti Epstein files, questa volta prive delle omissis che avevano caratterizzato le versioni precedenti. ilgiornale.it

Riforma della giustizia, Aliberti racconta il suo caso politico e umanoÈ sindaco di Scafati ed è una figura di primo piano di Forza Italia, ma quando Pasquale Aliberti parla di giustizia il ruolo istituzionale si dissolve. Resta l’uomo. Resta un uomo che la giustizia non ... ilmattino.it

Quella della giustizia è una riforma di buonsenso per il futuro della Nazione. #siriforma #giorgiameloni #fratelliditalia #giustiziagiusta #riformagiustizia - facebook.com facebook