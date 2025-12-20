Meloni FdI e il governo in crescita giù Pd Schlein e Conte | l’ultimo sondaggio del Corriere
Fratelli d’Italia continua a crescere, in calo il Partito democratico, l’apprezzamento per l’esecutivo aumenta di due punti, così come quello per la premier Meloni, in calo invece i consensi per Conte, Schlein e Salvini. Sono questi i risultati del sondaggio mensile di Ipsos illustrato da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera dell’edizione di sabato 20 dicembre 2025. Rispetto al sondaggio del 24 novembre 2025, nel centrodestra Fratelli d’Italia sale al 28,4% (+0,4%), Forza Italia si attesta all’8,3% (-0,3%), mentre la Lega è l’unica formazione a segnalare un calo apprezzabile: oggi è stimata all’8,1%, con un calo dello 0,8%. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Leggi anche: Sondaggio Mentana, il governo Meloni vola e l’opposizione si riduce a prefisso telefonico: FdI siderale e alleati in salute, crollo M5S e Pd in allerta
Leggi anche: Schlein d'Atreju. Per un sondaggio Youtrend avrebbe perso il duello con Meloni (e anche con Conte). La segreteria Pd fantasma
Sondaggi politici oggi: le ultime intenzioni di voto e clima d'opinione in Italia; Sondaggi, in crescita FdI e governo. Calano Pd e Lega; Sondaggi politici, Fratelli d'Italia ancora in crescita, vola al 31,1%: Meloni la leader più amata; Ue, Matera (Fdi): governo Meloni non è solo presente ma futuro per l’Europa.
Cresce sempre di più il consenso del Governo Meloni - Se si osserva l’andamento del consenso ai partiti, il 2025 appare come un anno che non ha prodotto grandi rotture né svolte improvvise. today.it
Sondaggi politici 2025/ Meloni e Schlein uniche a crescere: trauma M5s 10%, ancora derby Lega-FI. Renzi stop - Sondaggi politici Euromedia su coalizioni e partiti: FdI e Pd in crescita (uniche assieme a Calenda), collasso M5s a - ilsussidiario.net
Cosa dicono gli ultimi sondaggi politici: Fratelli d’Italia ancora in crescita (31,1%) e la Meloni la leader più amata - Sondaggi politici: Fratelli d’Italia cresce ancora, Meloni leader più apprezzata, Pd in calo, aumenta leggermente la fiducia nel governo. blitzquotidiano.it
#ottoemezzo Duro attacco di Massimo Giannini al governo Meloni sulla manovra economica, in particolare sul ddl condomini di Elisabetta Gardini - facebook.com facebook
Quanto sta accadendo sulla manovra dimostra una cosa: che il governo Meloni è ostaggio della peggiore Lega, quella no euro e no vax rappresentata dal senatore Claudio Borghi, che vince su Giorgetti, che é entrato in questa sessione di Bilancio da Papa, i x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.