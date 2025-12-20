Meloni FdI e il governo in crescita giù Pd Schlein e Conte | l’ultimo sondaggio del Corriere

Fratelli d’Italia continua a crescere, in calo il Partito democratico, l’apprezzamento per l’esecutivo aumenta di due punti, così come quello per la premier Meloni, in calo invece i consensi per Conte, Schlein e Salvini. Sono questi i risultati del sondaggio mensile di Ipsos illustrato da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera dell’edizione di sabato 20 dicembre 2025. Rispetto al sondaggio del 24 novembre 2025, nel centrodestra Fratelli d’Italia sale al 28,4% (+0,4%), Forza Italia si attesta all’8,3% (-0,3%), mentre la Lega è l’unica formazione a segnalare un calo apprezzabile: oggi è stimata all’8,1%, con un calo dello 0,8%. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

