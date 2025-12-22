Sondaggio Swg per Mentana | Meloni fa il vuoto Schlein e Conte sul burrone

Secondo il sondaggio Swg per TgLa7, se si votasse oggi, si evidenziano differenze significative tra Fratelli d'Italia e gli altri partiti del campo largo. I dati forniscono un quadro aggiornato sulle intenzioni di voto e sul quadro politico attuale, evidenziando un allontanamento tra le principali forze politiche italiane.

Continua ad aumentare il solco tra Fratelli d'Italia e gli avversari del campo largo. Come andrebbe si votasse oggi? La risposta la dà il sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana, un appuntamento fisso del lunedì sera. I dati, ancora una volta, confermano la tenuta brillante di FdI e della premier Giorgia Meloni, con le opposizioni che non riescono ad avvicinarsi e anzi perdono ancora qualche decimale per strada. Di fatto, salvo rarissime circostanze, una tendenza fissa da quando Meloni è arrivata a Palazzo Chigi nell'autunno del 2022. Nella rilevazione di Swg, FdI è al 31,3%, guadagnando lo 0,3 nell'ultima settimana. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

