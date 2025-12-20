Giunta regionale Campania Fico da lunedì ascolterà i partiti Si allungano i tempi il campo largo non trova l'accordo
Lunedì 22 iniziano le consultazioni di Roberto Fico: ascolterà i nomi proposti dai partiti per la composizione della sua prima giunta regionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Mastella a Fico: "Escludere gli eletti dalla giunta è ingiusto. Il primo passo in Campania del campo largo è un passo falso"
Leggi anche: Per la giunta Fico in Campania si fa il nome dell’economista Petraglia. Per Cuomo (Pd) c’è l’ostacolo M5S
Campania, la linea di Fico «taglia fuori» Mastella jr (dalla giunta) e il figlio di Cesaro (dal Consiglio regionale); Giunta regionale Fico, congresso provinciale Pd e assessori a tempo: stallo alla messicana in Campania; Fico lavora alla nuova giunta: tra i nomi anche Cosenza e Casillo, mentre resta il nodo Bonavitacola; Fico, la nomina ufficiale a presidente della Campania. La partita aperta sulla Giunta: i papabili.
Giunta regionale Campania, Fico da lunedì ascolterà i partiti. Si allungano i tempi, il campo largo non trova l’accordo - Lunedì 22 iniziano le consultazioni di Roberto Fico: ascolterà i nomi proposti dai partiti per la composizione della sua prima giunta regionale ... fanpage.it
Giunta Campania: Enzo Cuomo assessore regionale, c’è il nodo statuto. Per Fico, De Vita capo segreteria - Sindaco Enzo Cuomo, la corsa ad assessore Pd in Regione complicata da legge elettorale locale e statuto regionale ... fanpage.it
Fico, da lunedì confronti per la formazione trasparente della Giunta - Una serie di incontri e confronti, a partire da lunedì, per "un percorso trasparente per la formazione della Giunta". ansa.it
Le trattative per la Giunta Regionale e le Elezioni Provinciali provocano il rinvio del Congresso Provinciale del Pd di Salerno. #pdcampania #pdsalerno #PD #congressoprovinciale #AgendaPolitica https://www.agendapolitica.it/giunta-regionale-e-provinciali-f - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.