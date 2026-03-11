Giulianova | 23,5 milioni per scuole sicure e città a prova

Il consiglio comunale di Giulianova ha appena approvato il bilancio di previsione per il triennio 2026-2028, un documento che segna una svolta nella programmazione finanziaria del territorio. Con uno stanziamento totale di circa 23,5 milioni di euro destinati agli investimenti, l'amministrazione punta a trasformare la sicurezza sismica delle scuole e la stabilità idraulica della città in priorità assolute. L'approvazione avviene nel segno della prudenza fiscale, bilanciando le entrate tributarie con opere infrastrutturali mirate alla qualità della vita dei cittadini. La mappa degli investimenti: oltre i numeri sulla carta. La cifra di 23,5 milioni di euro non è solo un dato contabile, ma rappresenta la spina dorsale dello sviluppo futuro di Giulianova.