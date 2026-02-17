Scuole sicure a Lecce | dal Pnrr 1,2 milioni di euro per risanamento e bonifica

Il Ministero dell’Istruzione ha assegnato a Lecce 1,2 milioni di euro per mettere in sicurezza le scuole. La cifra arriva dal PNRR e servirà a risanare gli edifici e a eliminare le fonti di rischio. Nei prossimi mesi, i lavori coinvolgeranno principalmente le scuole più vecchie della città, come l’istituto comprensivo Santa Chiara.

Interventi in arrivo per quattro istituti cittadini: i fondi del ministero dell'Istruzione serviranno a contrastare il gas radon e a risolvere criticità strutturali storiche LECCE - Il futuro dell'edilizia scolastica leccese fa un passo avanti grazie a un nuovo stanziamento di un milione e 200mila euro. Il Ministero dell'Istruzione, attraverso l'unità di missione del Pnrr, ha infatti ammesso a finanziamento una serie di interventi cruciali che riguarderanno quattro istituti della città, focalizzandosi su due fronti emergenziali: il risanamento statico delle strutture e la bonifica ambientale dal gas radon.

