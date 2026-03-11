Lavoropiù partecipa all’edizione 2026 del Premio Marco Biagi per la Solidarietà Sociale, promossa dal Resto del Carlino con il supporto della Famiglia Biagi. La manifestazione mira a mettere in risalto le attività di enti non profit e del Terzo Settore nelle città di Bologna e Modena. La partecipazione di Lavoropiù sottolinea l’attenzione dell’azienda verso temi come giovani e donne.

Anche Lavoropiù sostiene l’edizione 2026 del Premio Marco Biagi per la Solidarietà Sociale, iniziativa promossa da il Resto del Carlino con il benestare e il favore della Famiglia Biagi, per dare visibilità alle realtà non profit e agli enti del Terzo Settore di Bologna e Modena. Il giuslavorista è stato ucciso il 19 marzo 2002 dalle Nuove Brigate Rosse. Un punto di riferimento importante per il terzo settore, anche dopo 24 anni dalla sua scomparsa. Lavoropiù, in tal senso, appoggia e sostiene il premio dedicato a Biagi, la cui premiazione si terrà il 17 marzo nella sede del Carlino. Le candidature dovranno esprimere, attraverso progetti e risultati verificabili, valori di solidarietà, inclusione e dignità nel lavoro, con un’attenzione specifica a percorsi che favoriscono inserimento e continuità professionale di donne e giovani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Giovani e donne temi prioritari". Lavoropiù ricorda Marco Biagi

Articoli correlati

Il Carlino ricorda Marco Biagi, un premio a donne e giovaniBologna, 20 febbraio 2026 – Un impegno civile, un dovere morale, un gesto nei confronti della comunità, un tributo perché le nuovi generazioni non...

Leggi anche: "Campo largo titolare. I nostri temi prioritari"

Tutto quello che riguarda Marco Biagi

Temi più discussi: Marco Biagi, un vero riformista: il ricordo della Fondazione del Monte; La vera eredità culturale di Marco Biagi; Marco Biagi un vero riformista | il ricordo della Fondazione del Monte; Marco Biagi giuslavorista cattolico convegno a Montecitorio.

Marco Biagi, un vero riformista: il ricordo della Fondazione del MonteIl contributo del presidente Pierluigi Stefanini che parla del docente come di un punto di riferimento La lungimiranza del giuslavorista rende ancora attuale, dopo più di vent’anni, il suo contributo ... msn.com

Il Carlino ricorda Marco Biagi, un premio a donne e giovaniBologna, 20 febbraio 2026 – Un impegno civile, un dovere morale, un gesto nei confronti della comunità, un tributo perché le nuovi generazioni non dimentichino. La direzione de il Resto del Carlino, ... ilrestodelcarlino.it

A ventiquattro anni dall’omicidio per mano delle Nuove Brigate Rosse, la figura di Marco Biagi (foto) torna al centro del... Leggi l'articolo #Montecitorio - facebook.com facebook

Quando una legge viene approvata dal Parlamento la maggioranza degli studiosi va decisa sul dato normativo, il precetto, la sua interpretazione. Marco Biagi ci ha insegnato che c'è sicuramente questo, ma che c'è anche una altra dimensione altrettanto impo x.com