Il Carlino ricorda Marco Biagi un premio a donne e giovani

Il Carlino ricorda Marco Biagi, ucciso nel 2002 per il suo impegno nel lavoro e nelle riforme. La causa è stata l’odio verso le sue idee, che lo ha portato a perdere la vita. La commemorazione si svolge nel luogo dove fu assassinato, davanti alla sua statua, con una cerimonia semplice ma sentita. Oltre a Biagi, vengono premiate anche donne e giovani che si sono distinti in attività sociali e culturali. La giornata si conclude con un momento di riflessione sulla memoria storica della città.

Bologna, 20 febbraio 2026 – Un impegno civile, un dovere morale, un gesto nei confronti della comunità, un tributo perché le nuovi generazioni non dimentichino. La direzione de il Resto del Carlino, con il benestare e il favore della famiglia Biagi, annuncia la nuova edizione del Premio Marco Biagi per la Solidarietà Sociale. L’iniziativa, volta a onorare la memoria del giuslavorista nei giorni dell’anniversario della sua scomparsa, mira a valorizzare le associazioni senza fine di lucro e gli enti del terzo settore operanti nelle province di Bologna e Modena. Il premio si focalizza su realtà che si sono distinte nell’assistenza e, in particolare, nella formazione volta a favorire l’ingresso e la permanenza nel mondo del lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Carlino ricorda Marco Biagi, un premio a donne e giovani I ricordi di Romano Prodi alla mostra del Carlino: “Io, Marco Biagi, le bici. Questa foto mi commuove”Romano Prodi, tra ricordi e emozioni, rivela un’immagine mai vista prima, catturata tra i pannelli della mostra Occhi sulla storia. A Marco Amore il Premio Laurentum 'Siae Giovani Talenti'Il poeta Marco Amore ha ricevuto il Premio Laurentum ‘Siae Giovani Talenti’ durante la cerimonia nella Sala della Lupa della Camera dei Deputati, a Palazzo Montecitorio, in occasione della XXXIX edizione. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Omaggio al Pirata, tifosi da tutta Italia: Il ricordo di Marco è sempre vivo in noi; Uno scatto d’amore per Pantani. Tifosi in arrivo da tutta l’Italia; Jacquelin vince il bronzo con l’orecchino di Pantani, la mamma del Pirata: Felice, lui mi ricorda tanto il mio Marco; Achille Polonara, cittadinanza onoraria a Montelparo, paese dei nonni: Sono onorato. Corpi intermedi lobby e rappresentanza. Quali strumenti per la democrazia oggi 17 marzo 2026 | ore 16.00 Roma (anche online) Seminario in ricordo di Marco Biagi. Intervengono: @gcomin e @alessandrasard1 Con @francescoseghez e @FrancescoA x.com Ci siamo! Domani, mercoledì 18 febbraio, dalle 10:00 alle 10:45 collegati alla presentazione online dei Corsi di Laurea Triennale del Dipartimento di Economia “Marco Biagi”! Un momento dedicato a studentesse e studenti che stanno scegliendo il proprio f facebook