Giovani e lavoro Padova al top in Veneto e 7ª in Italia
Nel 2026, Padova si conferma tra i territori italiani più favorevoli ai giovani, offrendo opportunità di lavoro, formazione e imprenditoria. La città si posiziona al top in Veneto e settima a livello nazionale, rafforzando il suo ruolo come centro di sviluppo e crescita per le nuove generazioni. Un dato che sottolinea l’importanza di un contesto dinamico e favorevole alle aspirazioni dei giovani professionisti.
Inizia il 2026 con una conferma importante: Padova è tra i territori italiani più favorevoli per i giovani che vogliono lavorare, formarsi e fare impresa. Lo rivela l’Indice Youth Friendly 2025 dell’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese, che valuta i territori sulla base di occupazione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
