Giovani e lavoro Padova al top in Veneto e 7ª in Italia

Nel 2026, Padova si conferma tra i territori italiani più favorevoli ai giovani, offrendo opportunità di lavoro, formazione e imprenditoria. La città si posiziona al top in Veneto e settima a livello nazionale, rafforzando il suo ruolo come centro di sviluppo e crescita per le nuove generazioni. Un dato che sottolinea l’importanza di un contesto dinamico e favorevole alle aspirazioni dei giovani professionisti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.