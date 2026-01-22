Nella giornata di ieri, a Napoli, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 43 anni per aver scippato una donna e successivamente tentato di fuggire. L’uomo, di origini algerine, è stato fermato dai Falchi e accusato di rapina impropria, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’intervento tempestivo ha permesso di bloccare il responsabile e di garantire la sicurezza nella zona del Rettifilo.

Scippa una donna di due portafogli presenti nello zaino sul Rettifilo e poi si dà alla fuga. Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 43 anni, di origini algerine, ritenuto responsabile di rapina impropria, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'intervento è scattato in corso Umberto I, dove i Falchi della Squadra Mobile, impegnati in specifici servizi di controllo del territorio, hanno notato un soggetto che con atteggiamento circospetto stava pedinando una signora. Poco dopo, l'uomo le avrebbe sottratto due portafogli dallo zaino e, nel tentativo di garantirsi la fuga, si sarebbe scagliato con violenza contro la vittima, facendola cadere e riuscendo a guadagnare alcuni metri.

© Teleclubitalia.it - Napoli, pedina una donna e poi la rapina facendola cadere a terra: i Falchi arrestano un 43enne

