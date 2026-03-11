Giornata nazionale dei disturbi alimentari | un ambulatorio dedicato e un convegno alla Stella Maris

In occasione della giornata nazionale dei disturbi alimentari, alla Stella Maris è stato inaugurato un nuovo ambulatorio all’interno del Servizio 'Cerco Asilo', rivolto ai bambini in età prescolare. Contestualmente si tiene un convegno dedicato al tema, sottolineando l’interesse nel trattare queste problematiche che coinvolgono anche i più piccoli. La struttura ha così ampliato i servizi dedicati a questa fascia di età.

Non solo adolescenti: i disturbi dell’alimentazione e della nutrizione possono riguardare anche i piccolissimi in età prescolare e la Stella Maris ha attivato un ambulatorio all’interno del Servizio 'Cerco Asilo', dedicato proprio a queste difficoltà. Sabato 14 marzo, in occasione della Giornata. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

