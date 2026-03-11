Il 12 marzo si celebra la Giornata Mondiale dei Reni, un evento promosso dalla Società Internazionale di Nefrologia e dalla Federazione Internazionale delle Fondazioni Renali. In questa occasione vengono evidenziati otto segnali che possono indicare problemi di salute ai reni. La giornata mira a sensibilizzare sull’importanza di riconoscere precocemente i sintomi legati a questa condizione.

Il 12 marzo si celebra la Giornata Mondiale dei Reni, un evento promosso dalla Società Internazionale di Nefrologia (ISN) e dalla Federazione Internazionale delle Fondazioni Renali (IFKF-WKA). Il tema di quest’anno, “Salute renale per tutti: vicini alle persone, attenti al Pianeta”, si pone l’obiettivo di sensibilizzare sui principali fattori di rischio (obesità, diabete, ipertensione) e di promuovere comportamenti salutari per proteggere il benessere di questi preziosi organi. Perché i reni sono importanti. I reni sono situati nella parte alta dell’addome, ai lati della colonna vertebrale. Costituiscono l’apparato urinario e sono formati da milioni di unità funzionali chiamate nefroni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Giornata mondiale dei reni: 8 segnali per capire che non sono in salute

