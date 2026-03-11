Giornata conclusiva per il corso Cuoco Contadino di Campagna Amica – Terranostra Campania

Si è conclusa la giornata finale del corso “Cuoco Contadino” presso l’Agriturismo Amico Bio a Giano Vetusto. Il percorso di formazione, promosso da Coldiretti Campania, Campagna Amica e Terranostra, si è tenuto nella struttura e ha coinvolto i partecipanti impegnati nelle attività. La sessione ha rappresentato il momento conclusivo del programma di formazione dedicato ai cuochi contadini.

Si è svolta presso l'Agriturismo Amico Bio di Giano Vetusto, la giornata finale del percorso di formazione dedicato ai Cuochi Contadini, promosso da Coldiretti Campania, Campagna Amica e Terranostra. Per l'occasione i 25 corsisti, suddivisi in cinque squadre, hanno presentato alla giuria una portata ciascuno, mettendo in pratica le competenze acquisite durante il corso e valorizzando i prodotti agricoli e i piatti della tradizione. A valutare le preparazioni una giuria d'eccezione composta da Enrico Amico, presidente Coldiretti Caserta; Marina Reale, presidente Donne Coldiretti Campania; Manuel Lombardi, presidente Terranostra Campania; lo chef Antonio Papale, docente dell'Istituto Alberghiero "G.