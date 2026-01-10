Mostre giornata conclusiva per Il libro che tu sei

La mostra collettiva “Il libro che tu sei” torna per la giornata conclusiva, offrendo un’ampia selezione di libri d’artista. Promossa da associazione Freemocco e Trebisonda, questa iniziativa segue il successo della prima edizione, consolidando l’interesse verso il dialogo tra arte e libro. Un’occasione per scoprire diverse interpretazioni e approcci creativi, in un contesto che valorizza la forma e il contenuto del libro come strumento di espressione.

Dopo il grande successo della prima edizione, torna Il libro che tu sei, la mostra collettiva dedicata al libro d’artista, promossa da associazione freemocco e Trebisonda a.p.s. L’esposizione è stata inaugurata presso il Centro per l’arte contemporanea Trebisonda e termina l’11 gennaio per poi riprendere, nella primavera del 2026, a Terni, negli spazi di Palazzo di Primavera, con l’intento di rendere questa rassegna un appuntamento annuale dedicato alla ricerca e alla sperimentazione artistica. Il successo della prima edizione ha confermato la forza di un progetto che invita il pubblico a toccare, sfogliare e vivere l’opera, trasformando l’esperienza artistica in un incontro diretto e sensoriale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

