Il corso “Cuoco Contadino”, promosso da Coldiretti Campania, si svolge presso l’agriturismo La Colombaia di Capua. L’iniziativa, che coinvolge anche due detenuti, mira a valorizzare le competenze agricole e culinarie. Il programma proseguirà fino al 28 gennaio, offrendo un'opportunità di formazione pratica e teoria nel settore agroalimentare.

Tempo di lettura: 2 minuti L’agriturismo La Colombaia di Capua (CE) ospita il primo modulo del corso “Cuoco Contadino”, promosso da Coldiretti Campania, Campagna Amica e Terranostra, in programma fino al 28 gennaio. Il percorso formativo, dedicato alla valorizzazione della cucina agricola e delle eccellenze territoriali campane, rappresenta il primo step di un programma più ampio che proseguirà con una fase teorica online e con una successiva sessione in presenza di altri quattro giorni prevista nel mese di febbraio. Durante la tre giorni iniziale, oltre venti partecipanti provenienti da diverse aree della Campania avranno modo di affinare le tecniche di preparazione e trasformazione dei prodotti aziendali, riscoprendo e reinterpretando i piatti della tradizione contadina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ Coldiretti, al via il corso “Cuoco Contadino”: in aula anche due detenuti

