Giorgia Meloni rientra in Senato per la discussione sulla crisi in Iran – Il video

La premier Giorgia Meloni è rientrata in Senato per le comunicazioni sulla crisi in Iran. È stata accolta dal presidente Ignazio La Russa prima di intervenire sul tema del Medio Oriente. La discussione riguarda la situazione attuale nella regione e si svolge nell’aula di Palazzo Madama. Meloni ha preso la parola per aggiornare i senatori sulla posizione del governo.

