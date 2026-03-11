Iran Meloni | il governo non è complice di decisioni altrui

Il governo italiano ha dichiarato che non è complice di decisioni esterne, né isolato in Europa, e che non si ritiene responsabile delle conseguenze economiche della crisi sui cittadini e le imprese. La prima ministra ha ribadito questa posizione durante un intervento pubblico. Le sue parole sono state rivolte a chiarire il ruolo del governo rispetto alle decisioni internazionali e alle ripercussioni economiche.

«Qui non c'è un governo complice di decisioni altrui, né tantomeno isolato in Europa, né colpevole di conseguenze economiche che la crisi può avere su cittadini e imprese. Tutte cose che ho sentito dire in questi giorni e che non fanno giustizia dell'impegno portato avanti in questo delicato quadrante della geopolitica e che abbiamo intensificato in questi giorni». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al Senato, nelle comunicazioni in vista del Consiglio Ue e sulla crisi in Medio Oriente. «Io mi auguro sinceramente» che la crisi in corso «possa essere affrontata anche con uno spirito costruttivo e di coesione, sottraendo la discussione a una polarizzazione politica che banalizzando non aiuta nessuno a ragionare con profondità.

