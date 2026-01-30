Boom del gioco d' azzardo online | a Rimini record regionale con +25% In media giocati 2.775 euro

Rimini segna un nuovo record nel gioco d'azzardo online, con un aumento del 25,6% rispetto all’anno scorso. La città ha visto un incremento di 90 milioni di euro nelle scommesse, che in media arrivano a 2.775 euro a testa. La crescita è rapidissima e preoccupa gli esperti, che temono un aumento delle dipendenze e dei problemi legati al gioco.

Rimini ha il record regionale nella crescita delle scommesse online, con un clamoroso +25,6%, 90 milioni in più dell’anno precedente. Di questi 44 si sono aggiunti a Rimini, 14 a Riccione e 14 a Bellaria, dove la crescita in un anno è stata superiore al 50%. La provincia di Rimini scala così la classifica del gioco online, diventando seconda in Regione dietro Bologna. E’ quanto emerge dalla terza edizione di “Pane e Azzardo”, indagine che esamina in dettaglio quanto accade nella Regione sul fronte dell’azzardo. Lo studio è stato presentato nella giornata di venerdì (30 gennaio) “Al lavoro contro l’azzardopatia”: il titolo dell’iniziativa con cui Cgil, Spi, Federconsumatori e Auser dell’Emilia Romagna, assieme alla campagna Mettiamoci in Gioco, sono tornate ad accendere un faro su un fenomeno in continuo e costante aumento, dai costi umani e sociali altissimi Nel Riminese si trova, nelle mappe dell’online, uno dei tre Distretti sanitari colorati in nero: quello di Riccione.🔗 Leggi su Riminitoday.it

