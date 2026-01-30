Azzardo senza freni nel Forlivese e numeri preoccupanti | in città spesi 10 milioni nelle giocate online nel 2024

Nei primi mesi del 2024, il fenomeno dell’azzardo nel Forlivese preoccupa sempre di più. Le spese per le giocate online nella città hanno già raggiunto i 10 milioni di euro, un dato che evidenzia come il problema stia crescendo senza freni. Numeri che fanno riflettere sulle conseguenze di un settore in forte espansione.

Un dato allarmante che segna anche un passaggio storico: per la prima volta nella regione il gioco online ha superato quello fisico, arrivando a rappresentare il 51% della raccolta totale Nel 2024 l’azzardo in Emilia-Romagna ha superato la soglia dei 10 miliardi di euro giocati, attestandosi a 10,2 miliardi complessivi. Un dato allarmante che segna anche un passaggio storico: per la prima volta nella regione il gioco online ha superato quello fisico, arrivando a rappresentare il 51% della raccolta totale. È quanto emerge dalla terza edizione di “Pane e Azzardo”, l’indagine presentata venerdì mattina nel corso dell’iniziativa “Al lavoro contro l’azzardopatia”, promossa da Cgil, Spu, Federconsumatori e Auser dell’Emilia-Romagna insieme alla campagna Mettiamoci in Gioco.🔗 Leggi su Forlitoday.it Approfondimenti su Forlivese Azzardo In regione 1.132 euro a testa spesi nel gioco d'azzardo: nuova campagna di comunicazione Nel 2024, in Emilia-Romagna si sono rivolte ai Servizi per le dipendenze patologiche circa 30. Azzardo e mafie, Puglia tra le regioni più esposte: 22 clan attivi e oltre 11 miliardi spesi nel gioco Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. CASSANO SENZA FRENI: "MILAN FUORI DALLE PRIME QUATTRO". Antonio Cassano colpisce durissimo ai microfoni di Viva el Futbol. L'ex fantasista non usa giri di parole per analizzare il momento rossonero e la gestione di Allegri, definita senza mezzi t - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.