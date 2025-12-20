Ci risiamo | i Giochi del Mediterraneo sono di nuovo a rischio Quella tra Roma e Atene è ormai una telenovela stucchevole

I Giochi del Mediterraneo sono “a serio rischio”. A dirlo è sempre il Comitato internazionale (CIGM) con sede ad Atene, che in una relazione interna stronca un’altra volta, e su tutti i fronti, l’ organizzazione italiana: che si tratti di un attacco fondato o pretestuoso – legato a interessi privati e magari all’obiettivo di ottenere una guida più gradita del Comitato, con un ulteriore commissariamento – a otto mesi dalla cerimonia inaugurale è un allarme che non può essere sottovalutato. Siamo di fronte all’ennesimo capitolo di questa telenovela, ormai anche un po’ stucchevole, che riguarda alcuni servizi fondamentali allo svolgimento delle gare, come timing, produzione televisiva, antidoping, che il Comitato internazionale pretende svolto da sue aziende di fiducia, mentre quello locale non ritiene di poter assegnare senza gara, violando le normative nazionali, considerando anche l’entità degli importi in ballo (oltre 10 milioni di euro). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

