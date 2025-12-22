C’è un circuito di operazioni finanziarie estero su estero, al riparo dalle attenzioni della magistratura italiana, nei piani che rischiano di bloccare la ventiseiesima edizione dei Giochi del Mediterraneo che dovrebbe iniziare a Taranto il prossimo 21 agosto. Quando mancano solo 242 giorni alla cerimonia inaugurale, il braccio di ferro tra il comitato organizzatore locale e il Cigm, il comitato internazionale con sede ad Atene, sta raggiungendo livelli sempre più aspri. Con Atene che accusa Taranto di essere indietrissimo con la preparazione dell’evento, e il comitato locale che controaccusa il Cigm di voler imporre operazioni finanziarie opache per distribuire soldi (soldi pubblici italiani, messi a disposizione dal governo) fuori controllo sia come entità che come procedure. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fuori controllo i costi imposti dai greci. I Giochi del Mediterraneo sono a rischio

Leggi anche: Ci risiamo: i Giochi del Mediterraneo sono di nuovo a rischio. Quella tra Roma e Atene è ormai una telenovela stucchevole

Leggi anche: Giochi del Mediterraneo, Confartigianato: “Giochi del Mediterraneo: dritti verso l’obiettivo, è il momento dei fatti, non delle chiacchiere”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Fuori controllo i costi imposti dai greci. I Giochi del Mediterraneo sono a rischio; Casa ed eredità: usufrutto, nuda proprietà, donazioni e seconde abitazioni. Le regole (e le tasse) da conoscere per non sbagliare; Questo sarà un Mondiale per ricchi: mai i biglietti sono costati così tanto (So Foot).

Fuori controllo i costi imposti dai greci. I Giochi del Mediterraneo sono a rischio - Continua il braccio di ferro tra comitato organizzatore e quello internazionale di Atene. ilgiornale.it