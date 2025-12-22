Fuori controllo i costi imposti dai greci I Giochi del Mediterraneo sono a rischio
C’è un circuito di operazioni finanziarie estero su estero, al riparo dalle attenzioni della magistratura italiana, nei piani che rischiano di bloccare la ventiseiesima edizione dei Giochi del Mediterraneo che dovrebbe iniziare a Taranto il prossimo 21 agosto. Quando mancano solo 242 giorni alla cerimonia inaugurale, il braccio di ferro tra il comitato organizzatore locale e il Cigm, il comitato internazionale con sede ad Atene, sta raggiungendo livelli sempre più aspri. Con Atene che accusa Taranto di essere indietrissimo con la preparazione dell’evento, e il comitato locale che controaccusa il Cigm di voler imporre operazioni finanziarie opache per distribuire soldi (soldi pubblici italiani, messi a disposizione dal governo) fuori controllo sia come entità che come procedure. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
