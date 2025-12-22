Barbara Politi | Il mio Natale di speranza su Rai 1 E il mio sogno? Sanremo
Giornalista e conduttrice televisiva, Barbara Politi rappresenta uno dei volti più riconoscibili della Rai. Con una carriera consolidata e un modo di comunicare diretto e professionale, ha recentemente condiviso il suo Natale di speranza su Rai 1 e il desiderio di partecipare a Sanremo. La sua esperienza e passione continuano a renderla una presenza stimata nel panorama televisivo italiano.
Giornalista, conduttrice televisiva, uno dei volti più amati della Rai, Barbara Politi non ha bisogno di ulteriori presentazioni. A lei Rai 1 ha affidato la notte della vigilia di Natale. Infatti, conduce in seconda serata, insieme a Domenico Gareri, il programma Giubileo 2025: da Giovanni Paolo II a Papa Leone XIV – Fari di Speranza con ospiti musicali del calibro di S tjepan Hauser, Simone Cristicchi, Amara, Mario Biondi, Gaetano Curreri, Serena Autieri, Piccolo Coro Kol Rinà, Le voci della venerabile cappella musicale liberiana, accompagnati dall’orchestra del Conservatorio di Musica Tchaikovsky diretta dal Maestro Filippo Arlia. 🔗 Leggi su Dilei.it
Leggi anche: Flavio Cobolli: «Ho vissuto il mio più grande sogno. Dedico la vittoria a mia mamma, a mio fratello, che non smette di piangere, e a un mio grande amico che spero torni a giocare presto a calcio»
Leggi anche: Jasmine Paolini tra tennis e vita privata: "Vivo il mio sogno. Il mio cane Cesare è parte di me"
Barbara Politi debutta su Rai1: il 24 dicembre andrà in onda “Giubileo 2025; «Giubileo 2025: Da Giovanni Paolo II a Papa Leone XIV-Fari di Speranza» in tv condotto dalla pugliese Barbara Politi.
Barbara Politi debutta su Rai1: il 24 dicembre andrà in onda “Giubileo 2025 - La Rai sceglie di andare in profondità, di parlare al cuore degli italiani nella notte più simbolica dell’anno. msn.com
Rai1 scommette sul Giubileo nella notte di Natale: Barbara Politi con Gareri e Cristicchi dalla Basilica di Santa Maria Maggiore - RAI1 punta sulla spiritualità nella notte di Natale: Barbara Politi conduce con Domenico Gareri Giubileo 2025 dalla Basilica di Santa Maria Maggiore con ... fanpage.it
Barbara Politi condurrà la notte di Natale su Rai1 - La Rai punta sulla spiritualità e per la notte di Natale propone, in seconda serata su Rai1, Giubileo 2025. msn.com
SEGUICI #Pizza con il #Segreto da Gino Sorbillo Artista Pizza Napoletana con Barbara Politi Salvatore Gino Sorbillo #Napoli #Sorbillo #GinoSorbillo #BarbaraPoliti #Pizze #Pizzeria #Pizzerie #Presepe #PresepeNapoletano @inprimopiano - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.